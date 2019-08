G7 : 68 interpellations samedi dans le cadre du dispositif de sécurité, 38 gardes à vue

La préfecture a indiqué samedi soir que 68 personnes avaient été interpellées samedi, dans le cadre du dispositif de sécurité autour du G7. Parmi elles, 38 ont été placées en garde à vue.

L'événement se déroulait sous haute sécurité, avec une mobilisation massive des forces de l'ordre : plus de 13.000 policiers et gendarmes dans tout le Pays basque. Des manifestations d'opposants faisaient en effet craindre des violences. Si l'une, prévue et autorisée, s'est déroulée dans le calme, quelques centaines de personnes ont investi les rues de Bayonne dans l'après-midi et des frictions ont éclaté.