Fraude fiscale : Patrick et Isabelle Balkany vont être placés sous bracelet électronique

Les époux Balkany ont obtenu gain de cause. Les anciens élus de Levallois seront placés sous bracelet électronique au mois de mars dans le cadre de leur condamnation à trois ans de prison pour fraude fiscale, selon une information de BFM TV révélée jeudi et dont Europe 1 a pu obtenir confirmation. Isabelle et Patrick Balkany avaient déposé leur demande d'aménagement de peine à l'été 2020. Leur requête vient d'être validée.

Pourvoi en cassation dans le volet blanchiment

Patrick Balkany, à l'époque maire de Levallois-Perret, et son épouse Isabelle, première adjointe de la ville, avaient été définitivement condamnés en mars 2020 à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. Incarcéré à l'issue du procès en première instance en septembre 2019, Patrick Balkany avait été libéré au bout de cinq mois de prison pour raisons de santé.

Le 27 mai 2020, il avait par ailleurs été condamné en appel à cinq ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale et prise illégale d'intérêts et sa femme Isabelle à quatre ans. Le couple avait formé un pourvoi en cassation, qui n'a pas encore été examiné.