«Fortes pluies et orages» : la Guadeloupe passe en vigilance rouge

⛈️ Passage de la Guadeloupe en #VigilanceRouge pour fortes #pluies et #orages.



Ce jeudi, des pluies intenses et orageuses continuent de balayer l'archipel, jusqu'à la fin de journée.



▶️ Suivez les consignes des autorités @prefet971 et restez informés : https://t.co/I8Fk5mrqvAhttps://t.co/Eftm7RkOQj