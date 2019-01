"Forte hausse" des plaintes pour violences sexuelles en 2018

Le nombre de plaintes pour viols et agressions sexuelles enregistrées par les forces de l'ordre est en "forte hausse" en 2018, selon des données statistiques du ministère de l'Intérieur publiées jeudi.

+20% de plaintes pour agressions sexuelles. Les plaintes pour viols ont augmenté de près de 17% et celles pour agressions sexuelles ont bondi d'environ 20%, a rapporté le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) dans son bilan annuel mettant en avant le "contexte de libération de la parole et de prise de conscience collective des violences faites aux femmes né de l'affaire Weinstein qui a éclaté en octobre 2017 et du mouvement #MeToo qui s'en est suivi".