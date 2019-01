Foot : le défenseur français Jean-Clair Todibo rejoindra le FC Barcelone en juillet

Le jeune défenseur français du Toulouse FC Jean-Clair Todibo rejoindra à partir du 1er juillet le FC Barcelone libre de tout contrat, a annoncé mardi le Barça.

Son contrat avec Toulouse arrive à son terme le 30 juin. Todibo, 19 ans, n'a plus joué depuis début novembre en Ligue 1 avec le TFC après son refus de signer un contrat professionnel qui aurait permis au club français d'empocher des indemnités de transfert en cas de départ.

"Le FC Barcelone est parvenu à un accord avec le joueur français Jean-Clair Todibo pour son incorporation au groupe du club azulgrana à partir du 1er juillet 2019", publie le club catalan dans un communiqué. "Le joueur arrive au bout de son contrat avec le Toulouse FC le 30 juin de cette année, et par conséquent, arrivera sans coût de transfert" pour le Barça, poursuit le club.

