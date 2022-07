Filet de rouget de Méditerranée au fenouil de Mélanie Serre

Chaque semaine, un ou une chef.fe vient partager une de ses recettes autour de la Table des bons vivants. Ce samedi 2 juillet, pour la dernière de la saison, Mélanie Serre propose son filet de rouget de Méditerranée au fenouil, à déguster en entrée.

Pour vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de la Table des bons vivants, c'est juste ici

Ingrédients2 rougets de 200/300g levés en filet et désarêtés3 fenouils200 g de crème liquideHuile d’olive2,5 cl de pastisMoutarde de DijonHuile de pépin de raisinVinaigre de citronCurcuma en poudreSel et poivreTaillez finement 2 fenouils au couteau. Dans une casserole, faites rissoler les morceaux de fenouil avec un peu d’huile d’olive sans coloration.Déglacez au pastis et flamber.Ajoutez la crème et laissez mijoter à feu doux pendant environ 15 minutes.Quand le fenouil est fondant, mixez le tout à l’aide d’un blender et assaisonner.Taillez finement à la mandoline le dernier fenouil afin d’obtenir de fins pétales.Réalisez la vinaigrette dans un saladier avec la moutarde, le vinaigre de citron, l’huile de pépin de raisin, l’huile d’olive et un peu de curcuma en poudre.Assaisonnez les pétales de fenouil croquants avec la vinaigrette. Salez et poivrez.Badigeonnez les filets de rouget d’huile d’olive, à l’aide d’un chalumeau, brûlez légèrement chaque côtés du filet. Ajouter un peu de fleur de sel.Dégustez bien frais en entrée.