Fêtes, volcans, plages : voici les meilleures choses à faire et voir en Italie

On y mange (très) bien, on y parle (très) fort et on y voit des paysages (très) beaux. L'Italie a comme ultime avantage d'être un pays voisin. En période de coronavirus, c'est donc une destination toute indiquée pour les vacances. Et pour vous aider à choisir entre les multiples points d'intérêts d'un pays qui en regorge, et que vous pensez d'ailleurs peut-être déjà connaître, Jean-Bernard Carillet, auteur au Lonely Planet et chroniqueur sur Europe 1 dans l'émission "Et si on partait ?", vous a fait un petit résumé des meilleures choses à voir et à faire.

La plus belle des fêtes à Sienne

Le 15 août, jour de la fête de la Vierge Marie, la Madone comme on l’appelle sur place, est bien sûr très suivi dans un pays de culture aussi catholique que l'Italie. L’Assomption, "ferragosto" chez nos amis transalpins, suscite beaucoup de ferveur, donc de processions, feux d'artifice et concerts. Mais pour vivre l'Assomption la plus étonnante, il faut aller à Sienne, en Toscane.

Là-bas, le dimanche 16 août, se tient le Palio. Une course de chevaux sur la place centrale de la ville ocre. Dix cavaliers montent à cru et font trois fois le tour de la place, chacun portant un vêtement de couleur différente. Si cela ne dure que quelques minutes, le Palio est d'une intensité folle. Au milieu d'une foule compacte, vous pourrez vibrer et frissonner en voyant parfois des cavaliers chuter dans les virages.

Le charme napolitain

"Je ne suis pas Italienne, je suis Napolitaine. Et c'est très différent", avait déclaré l'actrice Sophia Loren. Et de fait, la ville de Naples, que notre chroniqueur a explorée de fond en comble, possède une ambiance gentiment bordélique inégalable. Avec son côté rebelle et insoumis, la cité est un peu la Marseille de l'Italie, vivant sa vie, très différente du reste du pays.

Au centre-ville, les marchés alimentaires sont à voir, notamment celui de la Porta Nolana, spécialisé dans les poissons. On se croirait ici dans un souk : les maraîchers vous haranguent en napolitain et les têtes d'espadon vous regardent depuis le haut de montagnes de sardines, le tout au milieu d'effluves d'agrumes et des sfogliatelle, des pâtisseries à la ricotta tout juste sorties du four. Les sens ici se confondent.

Non loin de Naples, vous pourrez voir le site de Pompéi, unique en son genre, avec le Vésuve en arrière-plan et les corps si bien conservés des victimes de son explosion, comme pétrifiées.

Le pays des volcans

Car l'Italie est bien le pays des volcans toujours actifs. En Sicile, l’Etna, le volcan le plus actif d'Europe, culmine à 3.329 mètres. Un montre très impressionnant avec lequel la population entretient un rapport symbiotique, quasi religieux, marqué par la dévotion. "L'Etna, c'est la terre qui a des choses à dire", a un jour soufflé une Sicilienne à notre chroniqueur.

Le volcan est à la fois source de richesses, puisque ses terres sont très fertiles, et dévastateur. Les Grecs pensaient d'ailleurs que Vulcain, le dieu des forgerons, y avait son atelier. C’est dire la peur qu’il a toujours inspiré. Aujourd'hui, on peut l'aborder sous toutes les coutures. Un train fait le tour de sa base sur 114 kilomètres, trajet que vous pourrez aussi faire en voiture.

Sans trop d'effort, par la face sud du volcan, on peut s'approcher des 4 cratères au sommet en prenant un télécabine et un minibus 4x4 jusqu'à 3.000 mètres d'altitude. Le pays est lunaire, vous marcherez sur des croûtes de lave. Et il est encore mieux d'y aller avec un guide. Enfin, cela peut paraître difficile à croire mais on skie l’hiver sur les flancs de l’Etna… avec la Méditerranée à ses pieds. Entre la neige, les coulées de lave visibles et le bleu de la mer.

Les magnifiques villages des Pouilles

Situées dans le talon de la botte, tout au sud du pays, sur les bords de l’Adriatique, les Pouilles recèlent des villages magnifiques. Celui d'Alberobello est unique au monde en raison de ses trulli. Des maisonnettes rondes en pierre sèche coiffées de toits coniques... Il y en a plus de 1.500 comme ça dans le village. On se croirait dans un conte de fées ou dans Les Schtroumpf ! Le site est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Plutôt plage ou randonnée ?

L'Italie, c'est aussi une façade maritime incroyable. Pour trouver les plus belles plages, direction la Sardaigne et les îles de l'archipel de la Maddalena, au nord-est. Eaux émeraudes, scintillantes, cristallines, criques secrètes accessibles à pied entourées de rochers de granites empilés comme des bilboquets les uns sur les autres : les paysages féeriques se succèdent.

Si vous préférez la randonnée, alors mieux vaut se rendre dans les Dolomites, au nord de l'Italie. Les paysages y sont à la fois verdoyants et ciselés, avec des villages et des lacs qui se détachent en surimpression des massifs arides.