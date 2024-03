Fête des grands-mères : depuis quand célèbre-t-on les mamies en France ?

Le mois de mars annonce l'arrivée du printemps, mais également de la fête des grands-mères. En cette année 2024, nous célébrons toutes les mamies de France ce dimanche 3 mars. Cette fête, populaire dans l'Hexagone, est bien plus récente que ce l'on imagine.

Une campagne publicitaire à l'origine de la fête des grands-mères

La fête des grands-mères a pour origine une marque de café. En 1954, dans le nord de la France, plus précisément à Roubaix, René Monnier tient une épicerie fine, baptisée "À l'Abondance". Il commercialise des grains de café torréfiés avant de créer, sur les conseils de sa femme, Lucette, la marque "Café Grand'Mère". Une marque qui connaît rapidement le succès dans tout le pays, grâce à un produit de qualité et d'une campagne de communication bien menée.

Dans les années 1980, la marque est rachetée par la société suisse Kraft Jacobs Suchard. Et c'est en 1987 que l'idée de créer la fête des grands-mères apparaît. L'objectif de la marque est de capitaliser sur son image positive. D'une simple campagne publicitaire, cette fête s'est installée au sein des foyers français et chaque premier dimanche de mars est désormais dédié à célébrer les grands-mères. Cette date n'est pas fixée par le ministère des Familles, comme c'est le cas pour la Fête des mères, ce qui fait d'elle, une fête non officielle.

La fête des grands-mères n'est pas célébrée qu'en France. La Pologne fête les grands-mères le 21 janvier et le lendemain, c'est au tour des grands-pères. Aux États-Unis et au Canada, on ne fait aucune distinction, c'est la fête des grands-parents, célébrée le premier dimanche de septembre. C'est également la coutume en Italie, au Brésil et à Taïwan. En France, il existe également une fête des grands-pères qui a lieu le premier dimanche du mois d'octobre. En 2024, ils seront à l'honneur le dimanche 6 octobre.