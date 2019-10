Ces militantes qui collent des affiches dans les rues contre les féminicides : "Pas besoin de parler, tu lis et t'as compris"

REPORTAGE

121 féminicides ont eu lieu en 2018, selon le ministère de l'Intérieur. Et ce chiffre a déjà été atteint en 2019, d'après le décompte des associations. Pour alerter l'opinion publique sur ces féminicides, des militantes collent des affiches dans plusieurs villes françaises. Nous les avons suivi à Paris.

Dans un local étudiant, Garance écrit ce message à la peinture noire sur des feuilles blanches : "En 10 mois, 121 femmes tuées. C'est autant que toute l'année 2018. Macron, tu agis quand ?" "Il faut le coller vite ce message, il sera bientôt plus d'actualité", lance cette jeune étudiante qui a rejoint le mouvement le mois dernier. "J'ai déjà subi des violences", confie-t-elle. "Je n'ai que 20 ans et j'en ai déjà subi à plusieurs reprises. Des viols en l'occurrence. Quand je peins, j'ai l'impression que ça me libère d'un poids, d'une parole qui m'a été refusée quand j'étais plus jeune. Ça me fait du bien".

"Des livreuses de messages visuels"

Elles sont plus de 400 à coller des affiches à Paris. "Tous les jours, une vingtaine de filles nous contactent sur les réseaux sociaux [sur Instagram et Twitter]", explique Camille Lextray, une des organisatrices de ces collages. Et leurs messages sont contagieux. "Il y a plus de 40 villes en France où ces actions existent. Il y en a aussi en Belgique, en Turquie, au Luxembourg".

Après avoir peint leurs slogans en lettres majuscules, une autre équipe prend le relais et arpente les rues de Paris. Meredith Trincat donne les dernières consignes. "Je vous rappelle que ce qu'on fait est interdit. On risque une amende de 65 euros. Donc si jamais des policiers arrivent, la consigne est claire, on obtempère". Colle à la main, cette étudiante de 22 ans poursuit : "on va coller dans des endroits où on est particulièrement visibles. Si on vous fait des réflexions, vous ne répondez surtout pas. J'aime à dire qu'on des livreuses de messages visuels. On n'a pas besoin de parler. Tu lis et t'as compris. Si tu veux pas comprendre, c'est ton problème".

Elles agissent vite. Pas question de trop traîner à chaque fois. Au moment où elles déploient le message sur le nombre de féminicides, une voiture de police passe plusieurs fois. "Je m'en fiche, on continue", lance Meredith. "Celui-là, je veux le terminer". Quinze minutes plus tard, le slogan est collé sur un mur du Ve arrondissement de la capitale. Émue, Meredith lance un appel à l'aide : "C'est une horreur en fait. On a rarement l'habitude de compter jusqu'à 121 dans ta vie. Et là, tu colles qu'il y a 121 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année. C'est plus possible. Quand est-ce que tu agis ? Là, on s'adresse à Emmanuel Macron. Mais c'est aussi toi. Ça doit toucher chacun de nous".