Fast TV : AlloCiné lance sa chaîne de télévision en partenariat avec Samsung

Trente ans après sa création, AlloCiné, le site spécialisé en séries et cinéma, s’est lancé dans la création d’une chaîne Fast TV qui est disponible dès ce mercredi 15 novembre. Les chaînes FAST (Free Ad-Supported TV) sont des chaînes de télévision linéaire, avec des thématiques précises, diffusées gratuitement pour les téléspectateurs.

Depuis l’essor des TV connectées, ces chaînes thématiques se multiplient. La chaîne AlloCiné va proposer des programmes en continu autour de l’histoire du cinéma et des séries avec la diffusion de bandes-annonces, d’interviews et de productions originales. La chaîne Fast Allociné sera disponible gratuitement sur le canal 4113 sur les TV connectées de Samsung.

En septembre 2011, le groupe Allociné avait décidé de se lancer dans la création d’une chaîne de télévision. Mais six mois plus tard, les contraintes économiques défavorables avec la crise économique que traversait le pays, mais aussi l'arrivée des six nouvelles chaînes HD de la TNT, ont rendu encore plus difficile les rentrées publicitaires. Allociné avait également rapporté, à l’époque, les contraintes réglementaires relatives à la diffusion d'un film chaque soir à l'antenne, rendaient les choses beaucoup trop compliquées.