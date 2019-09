"Faire face ensemble" : le gouvernement lance un cours en ligne pour réagir en cas d'attentat

Un chemin initiatique avec des étapes. Voilà comment le gouvernement a conçu "Faire face ensemble", un cours en ligne dédié à la conduite à tenir en cas d'attentat ou d'attaque terroriste. La plateforme, lancée vendredi, s'adresse à tous les Français de plus de 16 ans.

"L'idée, c'est que ce soit pas trop long : aux alentours de 20 minutes par unité de formation", explique Pascal Bolot, directeur de la protection et de la sécurité de l'Etat au Secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale. Ces unités permettent de comprendre la menace terroriste, de l'anticiper, mais aussi d'apprendre les bons réflexes face à un assaillant comme éteindre son portable, se cacher, ou ne pas courir vers les forces de l'ordre qui sont, elles aussi, stressées.

S'appuyer sur les retours d'expérience des attentats

"Les personnes doivent pouvoir se connecter aisément dans le métro par exemple, et suivre une unité", poursuit Pascal Bolot. Chacune a été conçue en s'appuyant sur les retours d'expérience des attentats depuis quatre ans. "On progresse, et à la fin il y a un questionnaire qui permet de savoir ce qu'on a retenu."

L'objectif de ce cours en ligne ? "Si on parvient à éviter une attaque, on aura gagné notre pari évidemment. Même si ce n'est qu'un événement qu'on aura déjoué ou enrayé", résume Pascal Bolot. Les élus et tous ceux qui accueillent du public ou organisent des événements ont aussi leur module de sensibilisation. Le gouvernement table sur l'inscription de près de 100.000 Français de plus de 16 ans d'ici à l'année prochaine.