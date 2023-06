Face à la sécheresse, les pompiers cherchent des solutions pour économiser l'eau

Face au manque d'eau, les pompiers doivent s'adapter en changeant leurs méthodes et leurs techniques d'intervention. Eteindre les incendies tout en préservant l'eau, une mission presque impossible pour les pompiers. Pourtant, ces derniers mettent tout en œuvre pour être les plus économes possibles tout en restant efficace. Eric Grohin, contrôleur général, dirige le service départemental d'incendie et de secours du Var et a expliqué au micro d'Europe 1 les enjeux autour de la consommation d'eau.

14.000 litres d'eau en 12 minutes

Lorsqu'un groupe de pompiers est emmené en forêt pour maîtriser un feu, en moyenne quatre camions sont mobilisés. Ce qui représente au total 14.000 litres d'eau, soit "trois mois de consommation d'un Français". Eric Grohin a précisé que ces 14.000 litres d'eau étaient vidés en l'espace de 12 minutes. "Et quand vous savez que sur un feu comme Gonfaron, on a 80 groupes à peu près, vous faites le calcul. Vous voyez ce que ça peut donner. Une fois qu'on est passé, il n'y a plus d'eau potable dans le village."

Des solutions existent mais celles-ci demandent une évolution dans la façon d'intervenir sur les feux de forêt. L'un des solutions serait des réserves d'eau non-potable pour ensuite les amener sur les lieux de l'incendie. "On augmente l'application de certaines techniques qui sont le feu tactique : le fait d'allumer un feu dans le feu qui brûle de façon à ce que quand le feu arrive, il n'y a plus de combustible", a-t-il ajouté. Les pompiers s'intéressent également à de nouvelles lances d'incendie, plus économes en eau et utilisées de plus en plus par leurs confrères espagnols.