Expulsion d'une militante palestinienne : «l'Etat va faire appel» de la suspension

L'Etat va faire appel de la suspension vendredi par le tribunal administratif de Paris de l'arrêté d'expulsion visant Mariam Abou Daqqa, militante du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a annoncé le ministère de l'Intérieur à l'AFP.

La militante du FPLP, une organisation de gauche radicale qualifiée de "terroriste" par Israël et l'Union européenne, arrivée légalement en France fin septembre pour y tenir des conférences, a contesté devant le tribunal administratif l'arrêté d'expulsion rendu par le ministère de l'Intérieur qu'elle s'est vue notifier lundi. Le juge des référés a estimé que "le ministère de l'Intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté d'aller et venir" de Mariam Abou Daqqa.

