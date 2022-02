Explosion à Saint-Laurent-de-la-Salanque : la mairie lance une cagnotte pour ses habitants

REPORTAGE

Après l'explosion meurtrière à Saint-Laurent-de-la-Salanque, près de Perpignan, la mairie lance une cagnotte pour les sinistrés. Les enquêteurs cherchent encore à savoir si l'explosion est d'origine accidentelle ou criminelle, et les dégâts sont très lourds. Certains riverains ont tout perdu et c'est pour eux que le maire a lancé cette cagnotte. L'idée de la mairie est de coordonner l'aide et de recueillir des dons, pour leur permettre de retrouver ce qui est parti en fumée ou ce qui a été soufflé par l'explosion. Une aide financière pour repartir à zéro.

Comme la commune recevait de nombreuses sollicitations venues de tout le pays, notamment de personnes qui voulaient donner de l'argent, elle a donc lancé cette cagnotte en ligne. Cette dernière a déjà recueilli près de 3.000 euros en quelques heures. Depuis lundi, l'élan de solidarité est impressionnant. Toute la journée, les personnes défilaient pour déposer des sacs : des mètres cubes de vêtements ont ainsi été récoltés dans le foyer rural. Des gens proposaient même des meubles, des salons entiers.

Un rare élan de solidarité

Une aide précieuse pour Astrid, dont le logement a été dévasté. "Je suis sortie de chez moi en pyjama et j'ai récupéré des affaires grâce aux dons qu'il y a eus. Quand on a été évacués, on a fait la rencontre de personnes qui nous ont proposés de venir dormir, manger et de prendre le petit déjeuner, ils nous ont proposés de nous donner des fringues, des affaires", raconte-t-elle au micro d'Europe 1. "Il y a eu un élan de solidarité qu'on voit rarement par les temps qui courent. Là, il n'y avait pas de Covid : tout le monde se prenait dans les bras. On se rend compte que la chaleur humaine a toute son importance", assure la riveraine.

La mairie précise que les dons, qu'il soit par chèque ou en ligne, pourront faire l'objet de déduction fiscale. Elle indique que dans les prochains jours, un document Cerfa sera disponible sur son site internet pour permettre de faire authentifier tous les dons.