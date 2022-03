EXCLUSIF - Transdev lance un appel aux réfugiés et propose 1.000 postes

C'est un geste fort en direct d'Europe 1. Thierry Mallet, directeur général de Transdev, s'est dit prêt à accueillir près de 1.000 réfugiés afin de les d'intégrer au groupe Transdev en France pour des postes de mécaniciens ou de conducteurs. "On a les postes et on les placera dans nos différents réseaux en utilisant notre expérience" a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

Les associations ou personnes s'occupant de réfugiés peuvent contacter Transdev

Le groupe Transdev est déjà présent en Slovaquie, en Tchéquie et en Allemagne de l'Est. Le groupe organise déjà des transports gratuits pour les réfugiés. L'entreprise participe également à l'intégration de réfugiés en Allemagne et en Suède. "On leur apprend le suédois, l'allemand, on leur fait passer le permis et ça fait parmi de nos meilleurs employés" a-t-il dit.

"On est prêt également à le faire en France. Fort de notre expérience, on est prêt à accueillir 1.000 personnes qui ont envie de devenir des conducteurs ou des mécaniciens chez Transdev" a continué le directeur général. Les associations et personnes s'occupant de réfugiés peuvent directement entrer en contact avec Transdev ou avec Thierry Malet à l'adresse suivante :thierry.malet@transdev.com. A vos mails !