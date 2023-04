Europa Park : une nouvelle attraction en réalité virtuelle baptisée «Amber Blake : Operation Dragonfly»

Envie de vous prendre pour un agent secret ? Le parc d'attractions Europa Park Resort situé à la frontière franco-allemande accueille une nouvelle expérience en réalité virtuelle (VR), baptisée "Amber Blake : Operation Dragonfly" et disponible dès ce vendredi pour tous les visiteurs à partir de 16 ans. Cette aventure, située à l'attraction VR YULLBE et basée sur la série de bandes dessinées du même nom créée par le top model belge Jade Lagardère, promet d'être un thriller immersif en 3D.

Il plongera les futurs participants dans un film d'action interactif de 30 minutes, qui mettra en scène "une espionne redoutable et un méchant mystérieux", avec un décor final aux couleurs de Singapour.

Crédits : Europa Park Resort

Deux équipes de trois participants

C'est la start-up Mack One qui a développé cette attraction. Dans cette histoire, les joueurs, envoyés en mission secrète par une agence, sont équipés d'un gilet haptique vibrant, de lunettes VR et de capteurs pour les mains et les pieds qui permettent de se déplacer dans cet univers virtuel. Au total, deux équipes de trois participants côtoient l'espionne Amber Blake. L'une est chargée de repérer des indices pour révéler l'identité du mystérieux "Blue Dragon", quand l'autre doit s'infiltrer dans un bal masqué en quête du méchant.

Il faut que les deux équipes réussissent leurs différentes tâches pour poursuivre l'aventure, non avare de dangers. Effectivement, "la mission se transforme rapidement en un thriller palpitant avec une épreuve de force à couper le souffle", promet le parc.

Immersion et sensations fortes

Cette attraction sera munie d'équipements dernier cri. Pour amplifier l'immersion et les sensations fortes, de nouveaux éléments haptiques ont été développés par l'équipe de Mack One en collaboration avec Mack Rides. Concrètement, les joueurs pourront tenir des armes à feu physiques, déplacer de véritables pièces de puzzle, et ressentir les impacts de balle grâce à des vibrants intégrés sur leurs gilets. "Le clou du spectacle est le final dans le port de Singapour, que les participants ne vivent pas seulement visuellement, mais ressentent sur tout leur corps", assurent les créateurs de l'attraction. Prêt(e)s à jouer les espions dans une aventure plus immersive que jamais ?

Retrouvez ici la billetterie en ligne consacrée aux attractions en réalité virtuelle d'Europa Park