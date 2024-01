Épiphanie : une boulangerie grenobloise propose une galette des rois géante, en soutien au Secours populaire de l'Isère

Sous la pluie, les Grenoblois sont impatients de déguster une des parts de cette galette géante de 138 centimètres de diamètre, offert par la boulangerie La Talemelerie. Il aura fallu en tout et pour tout dix kilos de pâte feuilletée et 18 kilos de crème. Et d'après ceux qui ont pu en goutter : "Elle est très, très bonne", "Très bonne galette frangipane, classique, mais super bonne".

"Il n'y a pas de grands ou de petits dons"

Cette année, pour la première, cette boulangerie a décidé d'aider le Secours populaire de l'Isère, qui a connu un vaste cambriolage fin décembre. Pour chaque galette vendue, un euro sera versé à l'association. "Pour les boulangers pâtissiers, le mois des galettes, c'est aussi un mois très festif. Partagé ça et pouvoir avoir une solidarité derrière, pour nous, c'était très important", explique Antoine Crézé, responsable de La Talemelerie.

Une solidarité d'autant plus nécessaire que le froid arrive et que beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté, explique le secrétaire général du Secours populaire d'Isère : "L'hiver est là. Il y a beaucoup de familles qui dorment dehors. Il y a des familles qui sont dans des hôtels. Il n'y a pas de grands ou de petits dons. C'est avec les petites gouttes que l'on fait des ruisseaux. Si chacun achète une galette, en multipliant, ça peut faire 8 ou 10.000 euros, ce n'est pas négligeable". D'ici la fin janvier, la boulangerie espère vendre 8.000 galettes et donc reverser autant d'euros à l'association.