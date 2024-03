Entre appât du gain et «mise au vert», des dealers parisiens pourrissent la vie d'un quartier rennais

REPORTAGE

Il est l'un des secteurs les plus rentables de Bretagne pour les trafiquants de drogue. Dans le quartier de Blosne, à Rennes, les points de deal pourrissent la vie des 17.000 habitants qui logent à proximité. "Les habitants, on leur prend le portable des mains pour savoir s'ils ont pris des photos des dealers par exemple", confie, agacé, un riverain rencontré par Europe 1. Les dealers, on ne les voit pas, mais on entend clairement les guetteurs, ceux qui, d'un cri donnent l'alerte lorsque la police patrouille, et ce même en pleine journée.

À quelques mètres d'une école remplie d'enfants, cette scène est devenue tristement banale dans ce quartier placé sous la coupe des trafiquants. "Il y a des contrôles d'identité à l'entrée de votre immeuble pour savoir si vous êtes bien d'ici !", alerte David Leveau, secrétaire Bretagne Unité GP Police Force Ouvrière. Surréaliste et paradoxal aussi, car ceux qui contrôlent ne sont pas du coin.

Des livres de comptes aux montants astronomiques

"Depuis quelques temps, on a des individus qui viennent de l'extérieur, vu qu'on est à 1h25 de Paris. Quelqu'un qui vient de la Seine-Saint-Denis va se dire qu'à Rennes il y a moins de policiers. Ils viennent se mettre au vert ici, à qui on paie l'hôtel, qui vend le stup' et qui retourne à Paris", détaille le policier. Et au-delà de cette mise au vert, il y a surtout l'appât du gain dans cette zone très lucrative qui comprend plus d'une dizaine de points de deal.

"On trouve des fois des livres de comptes avec des 16.000 euros par jour pour un seul dealer ! On se retrouve avec des individus armés de kalashnikov. Ça découpe un corps en deux, en rafale", s'inquiète-t-il. Et au milieu des habitants qui vivent terrorisés. Comme il y a deux semaines lorsqu'une fusillade a éclaté en pleine nuit. Pas de victime, c'est un miracle. Mais des balles perdues sont venues se loger dans au moins deux appartements.