À vélo dans les vignes, en barque dans la ville : nos conseils pour visiter la Champagne

Que vous soyez amateur de vin, d'oiseaux, de pêche ou d'andouillette, vous y trouverez votre bonheur. En Champagne, il y en a pour tous les goûts. Notre chroniqueur Jean-Bernard Carillet vous emmène lundi à la découverte des vignobles, en promenade en barque, ou en randonnée en forêt.

Dans les vignobles, dégustations et pique-niques

Le meilleur moyen de visiter le vignoble champenois est d’emprunter la Route Touristique du Champagne. Entièrement balisée, elle serpente au milieu des vignes, sur des coteaux, passant par les plus beaux villages du coin. De nombreuses vues panoramiques vous attendent au détour des virages. Les vignerons vous accueilleront chaleureusement sur leurs exploitations. Echanges conviviaux autour de dégustations, visites de caves… Ils vous expliqueront avec passion leur métier et leur savoir-faire.

Certains tronçons de la route méritent particulièrement le détour, comme la Côte des Blancs, berceau du Chardonnay. Entre Epernay et Vertus, suivez le parcours nord-sud sur environ 50 km. A Épernay vous pourrez marcher le long de la prestigieuse avenue de Champagne, où se trouvent toutes les grandes maisons de la région. On longera manoirs, hôtels particuliers et palaces, appartenant aux célèbres Moët et Chandon, De Castellane ou encore De Venoges.

Le Ballon d'Épernay vaut aussi le détour. En plein cœur de la ville, cette sorte de montgolfière reliée au sol par un câble vous fera profiter d’une vue à 360° sur les vignobles alentours, et d’une dégustation à 150 mètres de hauteur.

D’autres circuits existent, permettant de découvrir les vignobles d’une manière un peu plus originale. Vélo électrique, VTT, vans, estafette, ateliers yoga, pique-niques, dégustations… Les vignerons rivalisent d’imagination.

A Troyes, une atmosphère médiévale

En Champagne, ne manquez pas de vous arrêter à Troyes pour découvrir son atmosphère médiévale, ses étroites ruelles et ses maisons à pans de bois colorés. Si vous avez faim, pensez à la spécialité locale : l’andouillette de Troyes.

A 80 km au nord se trouve la jolie ville de Châlons-en-Champagne, parcourue de canaux. La nuit, elle offre un spectacle féerique de "video morphing", une scénographie qui s’appuie sur des images animées. Dragons, scènes de vie et effets spéciaux colorés sont projetés sur les ponts et les façades des monuments bordant les canaux. Une balade nocturne en barque vous permettra d’en profiter pleinement.

Mais la Champagne a bien d’autres atouts que ses villes. Le parc national des Forêts, créé en 2019, offre une sensation d’espace, de liberté et vous offrira un peu de fraîcheur si vous voyagez pendant l’été. Situé près de Langres, à cheval entre la Champagne et la Bourgogne, il est le poumon vert de la région. Au fil de vos randonnées, vous croiserez surement des cerfs, des chevreuils, des renards et avec un peu de chance des chats sauvages.

Aux lacs, baignade et ski nautique

Les touristes l’ignorent souvent mais la Champagne compte aussi beaucoup de lacs. Au lac du Der par exemple, les ornithologues du dimanche auront le plaisir d’observer des grues cendrées, un oiseau très gracieux qui ressemble à la cigogne. A l’automne, elles volent assez près du sol pour pouvoir être vues sans jumelle.

Pour vous baigner, préférez les lacs de la forêt d’Orient, près de Troyes. Au bord de ces trois lacs, des zones sont aménagées pour la baignade. On peut aussi y pratique la voile, la pêche et même le ski nautique.