EN DIRECT - Suivez la manifestation contre la réforme de la fonction publique

Sept syndicats de fonctionnaires ont appelé à y participer. Jeudi 9 mai, les agents battent le pavé un peu partout en France pour protester contre le projet gouvernemental de réforme de la fonction publique, dont la discussion et le vote sont prévus au Parlement cet été. Des défilés sont prévus à Paris, avec un point de départ à Denfert-Rochereau pour une arrivée aux Invalides, mais aussi à Marseille, Nice, Lyon ou Saint-Nazaire.

La CGT, l'Unsa, FSU, Solidaires, la FA-FP, la CFE-CGC et la CCFTC contestent à la fois le fond de la réforme et la méthode de l'exécutif. Le texte, porté par le secrétaire d'État Olivier Dussopt, prévoit notamment une refonte des instances de dialogue social, un recours accru aux contractuels, une plus grande individualisation de la rémunération, ainsi que des mesures pour "favoriser la mobilité" des agents. Des mesures qui s'inscrivent dans un objectif de réduction des effectifs de 120.000 postes d'ici à 2022. Sur la méthode, les syndicats dénoncent le manque d'écoute du gouvernement et l'absence de prise en compte de leurs propositions.

En région, Marseille ouvre le bal

Marseille a ouvert cette journée avec une manifestation dans la matinée sur la Canebière, derrière une banderole CFDT-CFE/CGC-CFTC-CGT-FO-Solidaires-FSU-Unsa "Contre la loi Dussopt - Défendons ensemble la fonction publique et ses services". "Services publics ou privés de service ?", interrogeait une pancarte, tandis qu'un manifestant dénonçait "le grand remplacement des fonctionnaires par des contractuels" et un autre brandissait le "traité d'économie hérétique" de Thomas Porcher, évoquant les emplois externalisés dans le ménage et l'entretien.

Une manifestation et un rassemblement ont également eu lieu à Ajaccio et Bastia. Des perturbations ont été annoncées sur l'antenne de France 3 Corse et des retards sur les vols de Air Corsica, en lien avec le mouvement. A Dunkerque, les douaniers étaient très majoritaires parmi les manifestants. Ils sont engagés depuis début mars dans un conflit avec Bercy pour obtenir des moyens et effectifs supplémentaires, un mouvement particulièrement suivi dans les Hauts-de-France avec comme point sensible le tunnel sous la Manche.

Une mobilisation difficile à évaluer

Quid de la mobilisation ? Dans l'Éducation nationale, le ministre Jean-Michel Blanquer a anticipé un taux de grévistes "d'environ 15%" dans le primaire, "moins" dans le secondaire. Selon Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU (premier syndicat du primaire), un "bon tiers" des enseignants du premier degré étaient en grève jeudi.

Une "forte mobilisation" était également attendue dans les établissements hospitaliers, selon Patrick Bourdillon de la CGT santé/action sociale pour qui "on a atteint un point de non-retour" avec des services "en train d'exploser".