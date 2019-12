EN DIRECT - Suivez la cérémonie aux Invalides en hommage aux 13 soldats morts au Mali

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Une journée d'hommage national. Lundi, une cérémonie a lieu aux Invalides, à Paris, en mémoire des 13 soldats de l'opération Barkhane morts au Mali le 26 novembre, lors de la collision de deux hélicoptères. 2.000 personnes sont attendues dans la cour d'honneur pour honorer leur souvenir, dont plusieurs dizaines de collégiens et lycéens. L'accident a suscité beaucoup d'émotion en France, où l'armée n'avait pas enregistré de telle perte depuis les 58 morts de l'attentat de 1983 contre le QG français Drakkar à Beyrouth.

Les trois infos à retenir : Près de 2.000 personnes, dont des écoliers, sont attendues dans la cour d'honneur des Invalides

Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre à 15 heures

La Légion d'honneur sera décernée aux soldats à titre posthume

L'accès aux Invalides sera ouvert au public de 13h30 à 14h30. Le président de la République prononcera un éloge funèbre à 15h, avant de remettre aux 13 soldats la légion d'honneur à titre posthume. Un écran géant retransmettra l'hommage sur l'esplanade des Invalides. Des écoliers de Pau, Varces et Gap seront présents aux Invalides, aux côtés de maires et porte-drapeaux des villes des régiments endeuillés. "C’est toute la nation et toutes les générations qui doivent être impliquées dans cet hommage", a expliqué l’entourage du président.

Recueillement sur le pont Alexandre III

Emmanuel Macron a demandé à ce que la cérémonie soit la plus accessible possible. Dès 11 heures, des centaines de Français se sont groupés sur le pont Alexandre III pour se recueillir au passage des cercueils. Quelques applaudissements ont retenti dans une foule majoritairement silencieuse, pour accueillir le cortège. Sur le passage des corbillards, les militaires étaient au garde-à-vous.