EN DIRECT - Matthieu Belliard avec les élèves du lycée Dumézil de Vernon

EN DIRECT

C'est un Grand journal spécial que Matthieu Belliard et son équipe vont vous proposer jeudi soir, de 17h à 20h. Les deux premières heures de l'émission est réalisé par les journalistes d'Europe 1 et... les élèves du lycée Dumézil de Vernon ! Avant un grand entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, de 19h à 20h.

Toute la journée, Matthieu Belliard et les reporters d'Europe 1 échangent autour de l'actualité et élaborent des reportages dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias à l'école. Ces sujets vont être diffusés entre 17 heures et 20 heures.

>>> Suivez cette journée en direct sur notre fil Twitter

C’est la semaine de la presse à l’école et @MA2TBE2L installe son 17h-20h au lycée Dumézil de Vernon (Eure) : suivez cette journée avec nous #Europe1#SPME2019 ⤵️ https://t.co/qMZ4UeiVzZ — Europe 1 (@Europe1) 21 mars 2019

Pour commencer cette journée, Matthieu Belliard a animé une conférence de rédaction afin de définir les thèmes à aborder lors du Grand journal du soir. Comment les lycéens s'informent-ils ? Que retiennent-ils dans l'actu ? Consultent-ils la presse papier, l'info en ligne, les radios ? Autour du présentateur d'Europe 1, les élèves ont d'abord évoqué leur rapport aux médias, avant d'établir une liste de sujets tournés vers la jeunesse, comme l'avenir de la console face au développement des jeux vidéos en streaming.

>>> Retrouvez la conférence de rédaction en Facebook Live

Tout au long de la journée, les lycéens sont impliqués dans le processus de fabrication des reportages, mais aussi de chroniques radio, comme une revue de presse. De 19 heures à 20 heures, ils pourront également poser leurs questions à Jean-Michel Blanquer.