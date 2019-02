En cas d'incendie, quels sont les bons gestes à adopter ?

Au lendemain de l'incendie qui a fait dix morts dans l'un de ses immeubles, la rue Erlanger, dans le 16ème arrondissement de Paris, panse ses plaies. Si les drames liés au feu sont parfois impossibles à éviter, certains gestes (après avoir appelé le 17 pour les pompiers) peuvent toutefois sauver des vies. Lesquels ? Nous avons demandé à Patrick Chavada, lieutenant de sapeur-pompier et conseiller technique de la Commission nationale de secourisme.

Quelles sont les principales choses à éviter en cas d'incendie à notre domicile ?

"La première chose à ne pas faire, notamment dans les immeubles collectifs, c'est d'ouvrir la porte palière de la cage d'escalier pour voir ce qui se passe. Vous risquez d'être immédiatement envahi de fumée, de vous retrouver dans une situation critique où vous ne pourrez plus respirer".

Comment éviter qu'un feu prenne de l'ampleur ?

"Il faut fermer toutes les portes derrière soi. Il s'agit d'éviter que le feu prenne de l'oxygène. Il faut savoir qu'une porte fermée va pouvoir tenir une demi-heure au feu. Si on peut l'arroser de temps en temps, calfeutrer les issues avec du linge humide, vous allez augmenter la capacité de résistance de la porte, le temps que les pompiers arrivent".

Et si l'on a un extincteur à disposition, faut-il l'utiliser ?

"L'extincteur peut inciter les gens à vouloir aller éteindre le feu. Or, c'est la fumée qui tue. En cas de départ d'incendie, mieux vaut utiliser de l'eau. Mais dès que le feu prend de l'ampleur et que de la fumée se dégage, le mieux est d'évacuer les lieux, en fermant bien toutes les portes, ainsi que la porte d'entrée. Le plus important est éviter de se mettre en danger et d'aller dans la fumée".