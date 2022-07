En Ardèche, 900 hectares ravagés par les flammes, des évacuations

Plusieurs incendies étaient toujours en cours mercredi après-midi en Ardèche, où ils ont déjà ravagé 900 hectares de terrain et conduit les autorités à ordonner l'évacuation de plusieurs sites, selon la préfecture. Quelque 550 sapeurs-pompiers et 100 engins d'intervention étaient mobilisés, ainsi que cinq Canadairs, un Dash et un hélicoptère de la sécurité civile, souligne la préfecture, qui indique que "le feu principal poursuit sa progression le long de la rivière Ardèche et se dirige vers la commune de Vogüé où se concentre désormais l'action des sapeurs-pompiers de l'Ardèche". Il n'y a à ce stade "pas d'habitation menacée ni de blessé", tandis que la zone industrielle de Lavilledieu a été "sécurisée".

Plusieurs campings évacués

Les autorités ont fait évacuer deux usines ainsi que la SPA de Lavilledieu, de même qu'un camping de Saint Privat. Des habitations et des campings dans le village de Vogüé sont également en cours d'évacuation, selon la préfecture. "L'objectif est de faire en sorte que le feu ne saute pas la rivière Ardèche pour suivre sa course dans la garrigue qui est de l'autre côté", a-t-on précisé à la préfecture.

Le village de Vogüé, "naturellement protégé par les falaises", a été partiellement évacué, avec environ 150 personnes concernées, ainsi que 200 autres personnes depuis des campings de la zone, a-t-on précisé.

Plusieurs routes coupées

Plusieurs routes ont aussi été coupées, a clarifié la préfecture, ajoutant qu'une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ces incendies, qui se sont déclarés dans la matinée. Sur les réseaux sociaux, un habitant de Vesseaux a filmé le panache, visible à une dizaine de kilomètres à la ronde selon lui. "Un été catastrophique, canicule, sécheresse... Nos forêts disparaissent alors que nous avons tellement besoin d'elles", déplore-t-il.