Elsa, psychologue, utilise ses compétences dans du bénévolat : "Ça m'apporte un sentiment d'utilité"

Elsa est docteur en psychologie au centre hospitalier Sainte-Anne, à Paris. Chaque semaine, elle consacre une partie de son temps de travail à une association, Addict'elles, qui vient en soutien aux femmes victimes d'addiction. C'est ce qu'on appelle le Pro Bono, le mécénat de compétences, c'est à dire travailler gratuitement pour une bonne cause. Mercredi, au micro d'Eve Roger, sur Europe 1, Elsa raconte comment elle s'organise au quotidien et ce que cette pratique lui apporte.

"Deux jours par semaine, je viens en soutien aux femmes victimes d'addiction au travers de l'association Addict'elles, que j'ai co-fondée. Je les aide en exerçant mon métier de psychologue auprès d'elle, via les réseaux sociaux, par téléphone ou par Skype.

J'avais envie d'aider encore plus de femmes, d'être encore plus visible. À l’hôpital, on se rendait compte que les femmes entendaient parler de notre service et de nos groupes de paroles seulement si elles étaient dans la démarche de chercher de l'aide. Nous, on voulait qu'elles nous trouvent avant d'avoir besoin de faire cette démarche. C'est ce que permet l'association. Comme on est présent sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare qu'elles en entendent parler en amont.

Pour Elsa, le Pro Bono est une vraie satisfaction au quotidien...

Le métier que j'exerce au sein de l'association ne me rend pas plus heureuse mais il y concourt beaucoup. Ça m'apporte un sentiment d'utilité, je mets mes compétences au service de quelque chose qui m'est cher. Et puis le milieu associatif, ça correspond à des valeurs. Dans l'association, la dimension d'entraide entre les femmes est très présente. C'est différent lorsque j'exerce mon métier à l'hôpital où je ne rencontre pas seulement des femmes".