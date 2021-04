El Risitas, star espagnole du web au célèbre fou rire, est mort

Il avait le rire le plus célèbre du web. Juan Joya Borja, alias El Risitas, un homme propulsé star du web grâce à une vidéo reprise en boucle, est mort mercredi à Séville. Agé de 65 ans, il était gravement malade depuis plusieurs mois et avait été amputé d'une jambe début septembre. Son histoire avait ému des milliers d'internautes à travers le monde et des fans français avait lancé une cagnotte en ligne pour l'aider à régler ses frais médicaux.

Juan Joya Borja s’était fait connaître grâce à une vidéo, parue en 2007. Sur un plateau de télévision, l’homme raconte une mésaventure vécue alors qu’il était plongeur dans un restaurant, quand soudain, il est pris d’un fou rire. Son rire communicatif provoque l'hilarité sur le plateau. On est alors aux débuts de Youtube et la vidéo connaît un petit succès sur la plateforme de vidéos. Ici et là, des internautes commencent à l'utiliser pour des parodies : ils conservent le son mais ajoutent des sous-titres. C'est un des premiers "memes", ces images et vidéos détournées de leur sens initial pour faire rire.

Une cagnotte de 14.000 euros pour ses frais médicaux

Mais c'est réellement en 2015 que la vidéo de Risitas explose, en grande partie par l'action du forum 18-25 de jeuxvideo.com. Cet espace, au sein duquel des centaines de milliers de jeunes échangent sur divers sujets, se prend de passion pour l'Espagnol. Ils utilisent la vidéo et des captures d'écran de celles-ci pour accompagner leurs messages, faire part de leur hilarité.

Apprenant sa maladie, des internautes français fin 2020 avaient lancé une cagnotte en ligne pour l'aider à régler ses frais médicaux, qui avait dépassé les 14.000 euros début 2021. La star du web s'est même fendue d'une vidéo pour remercier ses fans français. "Merci à vous les Français de votre attention. Si vous êtes d’accord pour m’inviter en France, j’aimerais visiter votre pays un jour. Merci beaucoup, je vous embrasse !", y disait Risitas d'une voix tremblante.