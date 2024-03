Egalité femmes-hommes : la ministre du Travail veut améliorer l'index

La ministre du Travail Catherine Vautrin a annoncé vendredi une concertation pour améliorer l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, publié chaque année pour la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. "C'est un instrument qui peut être amélioré", a déclaré aux Échos Catherine Vautrin, qui a annoncé qu'une "concertation des partenaires sociaux autour de cette réforme sera(it) ouverte dans le courant du mois".

La directive européenne transposée dès 2025

Cinq ans après sa création, l'index égalité femmes/hommes au sein des entreprises "n'a pas rempli toutes ses promesses", a critiqué jeudi le Haut Conseil à l'Egalité (HCE) dans un rapport, proposant notamment de confier aux pouvoirs publics l'automatisation de son calcul, ou encore d'introduire de nouveaux indicateurs sur le temps partiel ou les bas salaires.

En visite dans un magasin Metro vendredi matin, la ministre a précisé que la directive européenne de 2023 pour l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes serait transposée "en 2025". "Normalement, on doit transposer pour 2026, moi, je souhaite transposer plus rapidement, parce que c'est aussi un élément qui nous permettra de continuer à progresser", a déclaré Catherine Vautrin.

Les entreprises doivent produire plus d'efforts

En octobre, la Première ministre Elisabeth Borne avait proposé de bâtir dans les 18 mois un nouvel index "plus ambitieux, plus transparent", anticipant la transposition de la directive européenne. En 2024, la note moyenne déclarée par les entreprises d'au moins 50 salariés se maintient au niveau constaté en 2023, avec 88/100 en 2024, selon l'index publié jeudi.

Seules 2% des entreprises ont obtenu la note maximale de 100, c'est-à-dire que "98% doivent encore produire des efforts pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes", détaille un communiqué du ministère du Travail. Le taux d'entreprises concernées ayant déclaré leur index au 5 mars progresse à 77%, contre 72% en 2023 à la même date.