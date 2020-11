Déco, vêtements, cosmétique : les paillettes, un fléau environnemental

Alerte aux paillettes, scande notre chroniqueuse Fanny Agostini, qui lance dès maintenant un appel pour un Noël sans paillettes. Ce n'est pas pour venir ternir un peu plus les prochaines Fêtes, qui s'annoncent déjà assez moroses, mais parce que les paillettes sont devenues un fléau environnemental.

Les marques s'attaquent au problème

Qu'elles soient sur nos vêtements, dans les cosmétiques ou sur les objets décoratifs, on s'est rendu compte que l'impact n'était pas proportionnel à leur taille inférieure à 5 mm. Elles font de très, très gros dégâts dans les milieux aquatiques.

Tant est si bien que trois grandes enseignes britanniques viennent d'annoncer, et ont d'ailleurs fortement communiqué autour, qu'elles ont décidé de bannir les paillettes de leurs produits pour les fêtes de fin d'année, en espérant entraîner d'autres marques dans leur sillage.

On a du mal à imaginer l'impact des petites paillettes sur l'environnement. Mais il faut le savoir, elles ne se recyclent pas du tout. C'est un produit à usage unique par excellence. Elles arrivent inévitablement dans les égouts et échappent aux différentes étapes de traitement en station d'épuration car elles sont trop petites, et passent à travers les grilles pour arriver dans les rivières, puis dans les océans.

Non recyclables, elles polluent les océans et les poissons

Des paillettes par milliards, cela pourrait presque être joli, d'imaginer les océans scintiller. Mais cette décoration qui agrémente les festivités est composée de petits éléments de plastique superposés à de l'aluminium pour en donner l'aspect brillant, des paillettes qui, d'année en année et au fil des Noël, jonchent le plancher océanique et se retrouvent dans la nourriture des animaux marins.

Au point que nous pouvons nous-même manger des paillettes à Noël ! Si vous aimez les fruits de mer, sachez que les principaux éboueurs des océans sont les mollusques et crustacés comme les moules, les huîtres, les bulots qui vont filtrer l'eau. On dit qu'ils ont un régime détritivore. Ils vont ingurgiter ces déchets, qu'ils vont ensuite métaboliser. Le comble serait donc de s'offrir pour les fêtes de fin d'année un plateau de fruits de mer et de manger des paillettes, celles-là même qui décoraient notre table l'an passé...