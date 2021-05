Édition critique de "Mein Kampf" : peut-on légalement interdire la sortir d'un livre ?

ANALYSE

Le mercredi 2 juin prochain, l'éditeur Fayard publiera la réédition du brûlot de la littérature Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler. La question qui se pose, aujourd’hui comme hier, est de savoir si ce livre, intitulé Historiciser le mal, une édition critique de "Mein Kampf", peut paraître en France. En d’autres termes, peut-on interdire un livre, en droit français ? Sur Europe 1, samedi matin, l'avocat Roland Perez se penche sur cette question très sensible qui mêle droit, littérature et société.

"Depuis 2016, Mein Kampf, livre maléfique, est tombé dans le domaine public. Sans avoir à verser à quiconque des droits, le livre peut être imprimé et vendu. Coté droit, la question de sa réédition et distribution a été posée à la justice et la réponse a été que sa vente est parfaitement légale.

Édition contextualisée

En fait, la question a été tranchée assez tard en France, en 1979, alors que le livre a été publié pour la première fois dès 1925. C’est la cour d’appel de Paris à qui il a incombé de dire que si la publication était légale, ça ne pouvait l’être qu’à la condition que ce manifeste raciste, antisémite et d’une violence inouïe soit justement assortie d’un avertissement. Il s'agit d'une sorte d’introduction par l’éditeur de l’ouvrage, qui rappelle très clairement que ce livre est une abomination qui a conduit aux pires horreurs du 20e siècle.

L'éditeur, Fayard, a décidé de faire appel à de grands historiens pour commenter et conceptualiser les propos du plus grand fou de l'histoire du monde et accompagner les lecteurs dans cette aventure diabolique. Il s’agit donc d'une édition critique et commentée par des historiens qui sera présentée dans les bacs, le mercredi 2 juin prochain.

Quelle condition pour l'interdiction ?

Peut-on légalement interdire la sortie d’un livre, en France ? Oui, si le ministère de l'Intérieur s’en mêle, aux motifs que le contenu contrevient ouvertement la loi comme, par exemple, un guide pour ne pas rater son suicide, ou comment braquer une banque, fabriquer des explosifs en vue d’un acte terroriste. D’ailleurs, toute personne représentant une autorité administrative qui estime que l’ordre public peut être sérieusement menacé peut faire interdire le livre. À charge pour l’éditeur de le contester devant le tribunal administratif.

Des associations de défense de certaines causes comme le combat mené contre le racisme ou l’antisémitisme peuvent aussi demander à la justice d’ordonner l’interdiction de publication ou de retrait de livres. Cela fut notamment le cas pour des livres publiés par Alain Soral, particulièrement connu pour ses prises de positions antisémites et dont la Licra a obtenu à plusieurs reprises le retrait.

En substance, si le livre n’est pas un appel à la haine ou ne fait pas l’apologie du terrorisme, il y a peu de chance que le recours marche sauf si, comme pour Mein Kampf, la publication s’accompagne de précautions, d’avertissements, d’accompagnements, voire de critiques explicites."