Yann Moix nous livre toutes les semaines son regard sur l'actualité dans une chronique. Pour Europe 1, il revient cette semaine sur la plateforme Deezer et plus largement sur les nouveaux usages du web, et estime que désormais, le monde virtuel n'a pas d'âge. Un monde sans mort, dans lequel on ne meurt pas puisque l'on n'y vieillit jamais.