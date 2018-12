ECOUTEZ “Paris Match Stories” : le cancer en première ligne

Pendant un an, Caroline Mangez a suivi le travail de l’équipe médicale du service de réanimation de Gustave Roussy, un hôpital de pointe voué à la cancérologie et surnommé "Campus Cancer". Après avoir couvert de nombreux conflits, la reporter et rédactrice en chef Actus à Paris Match a choisi d’aller là où se livre “la guerre la plus proche de chez [elle]”. Dans ce second épisode de la série originale "Paris Match Stories", elle nous raconte les coulisses de ce reportage au long cours.

https://content.jwplatform.com/players/huW2EDZf-xYsHuq0Q.html" width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="auto" allowfullscreen style="position:absolute;">

Ici, certains soignants ne tiennent pas une journée. Trop dur. D’autres reviennent chaque jour mener cette bataille contre le cancer. Comme dans une guerre, Caroline Mangez décrit des moments de calme brutalement interrompus par une urgence où tout le monde se précipite autour d’un patient, pratiquant “des gestes très brutaux, comme des trachéotomies d’urgence”.

Gagner la guerre ne signifie pas forcément vaincre la maladie, mais parfois simplement accompagner le patient jusqu’au bout, dans la dignité. “On a tellement vanté les mérites de la médecine qu’on ne parle plus de la mort, en tout cas, on la repousse, on veut l’occulter”, constate Caroline Mangez. Et de conclure : “C’est le métier de reporter de regarder la vie en face, pas la mort, mais ce moment-là fait partie de la vie ».

