EatsPossible : l'application pour trouver des restaurants adaptés à ses contraintes alimentaires

LA FRANCE BOUGE

En 2017, 10% des Français étaient touchés par des allergies alimentaires et des intolérances dues à certains composants, un chiffre en nette augmentation depuis quelques années. De fait, il peut être parfois difficile de trouver un restaurant proposant une carte adéquate. EatsPossible remplit cette mission : il s'agit d'une application qui permet de dénicher les établissements adaptés à son régime alimentaire, comme l'a expliqué Élisabeth Assayag dans La France bouge, en compagnie du cofondateur de l’application, Nicolas Schmoll.

>> De 13h à 14h, La France bouge avec Raphaëlle Duchemin sur Europe 1. Retrouvez le replay de l’émission ici

Quarante filtres de recherche disponibles

La base de donnée qui recense les établissements provient de deux sources spécifiques. "Le restaurant peut s’inscrire et indiquer sa carte sur l'application, dérouler ses plats et mettre les allergènes", indique Nicolas Schmoll, qui souffre lui-même d'allergies alimentaires. "De l'autre côté, il y a l'utilisateur qui va tout simplement dire qu'il s'est rendu dans le restaurant et renseigne que tel plat était sans gluten par exemple". Au total, plus de 40 filtres de recherche sont disponibles.

"Les restaurateurs sont très réceptifs"

Côté restaurateurs, Nicolas Schmoll explique que l'application est bien reçue. "On a beaucoup de retours. Au début, on s'attendait à beaucoup de réticences, mais en fait pas du tout", confie le cofondateur. "On se rend compte que les restaurateurs sont très réceptifs, qu'ils sont conscients de tout ça", développe-t-il. Pour le moment, l'application (gratuite) fonctionne sur plusieurs villes : Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Lille ou encore Tours et Biarritz.