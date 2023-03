«Earth Hour» : les monuments s'éteignent ce samedi soir pour la planète

En France, de nombreux bâtiments, musées et stades participent à l’opération "Earth Hour", lancée par WWF. Pendant une heure, les monuments emblématiques du monde entier éteignent leur lumière. Objectif : sensibiliser les citoyens à la réduction de la consommation d'énergie. Mais aussi à tous types d'écogestes pour baisser les émissions de gaz à effet de serre.

Une opération complexe à organiser

Arc de triomphe, Tour Eiffel à Paris, mais aussi Basilique de Fourvière à Lyon et bien d'autres lieux culturels du pays seront tous plongés dans le noir ce samedi soir à 20h30. Une initiative plus complexe à organiser qu'il n'y paraît.

"Ce n'est pas simple de convaincre les monuments. Éteindre la Tour Eiffel, ce n'est pas bénin comme signal, notamment dans un pays aussi touristique que la France et une ville aussi touristique que Paris. L'idée, ce n'est pas non plus de renvoyer un message de pénurie, c'est de dire : faisons attention à notre consommation énergétique, faisons attention à notre empreinte écologique, essayons de la réduire au maximum", explique Arnaud Gaucher, directeur des programmes du WWF France.

Changer ses habitudes pour réduire son empreinte écologique

L'enjeu est donc d'inciter les citoyens à réfléchir à leur mode de vie. "L'idée, c'est de prendre cette heure-là pour faire le point sur sa consommation personnelle, ne serait-ce que sur l'alimentation. Par exemple, manger moins de viande est un des meilleurs moyens de réduire son empreinte écologique et son empreinte sur la biodiversité. De changer ses modes de déplacements, privilégier le train à l'avion", énumère-t-il.

Un live tweet animé par des influenceurs aura également lieu pendant sept heures pour débattre d'actions individuelles à mettre en place quotidiennement.