"Mayotte est une prison à ciel ouvert", dénonce le député Mansour Kamardine

La nouvelle a fait l’effet d’une onde de choc. En déplacement à Mayotte ce lundi, Gérald Darmanin a annoncé de nouvelles règles dans l’attribution de la nationalité française aux enfants étrangers nés à Mayotte. A l’avenir, il faudra qu’un parent prouve qu’il s’occupe réellement de l’enfant depuis trois ans, et non plus depuis deux ans. Egalement, il faudra qu’au moins l’un des parents soit en situation régulière depuis un an, et non plus depuis trois mois, pour que l’enfant puisse obtenir la nationalité française.

Mansour Kamardine est député Les Républicains à Mayotte. Interrogé au micro de Romain Desarbres dans Europe Midi sur les conditions de droit du sol ce mardi, l’homme politique a déploré les répercussions de l’immigration à Mayotte. En ligne de mire, l’insécurité : "Aujourd'hui, il est clair que cette insécurité prégnante sur le territoire puise en partie sa source dans l'immigration clandestine", dénonce Mansour Kamardine. "Mayotte est une prison à ciel ouvert. Les gens habitent dans des maisons en se calfeutrant, avec la peur de sortir la nuit. Il n’y a plus de vie nocturne. On met des barrières à travers les fenêtres et malgré cela on dort la peur au ventre. Ça pose vraiment problème."

En se rendant à Mayotte, les immigrés rêvent d’une vie meilleure. Mansour Kamardine dénonce un le rêve d’un Eldorado perdu : "Il y a des gens qui cherchent à trouver l'Eldorado à Mayotte. Sauf que, quand ils arrivent, ils croisent la misère." Un rapport dressé par le gouvernement français en 2005 fait état de la présence très importante immigration clandestine, essentiellement d'origine comorienne, concernant le tiers de la population de Mayotte. Une immigrations ingérable : les forces de l'ordre disposent de moyens insuffisants pour contrôler les flux d'immigration clandestine.

Un flux d'immigration incontrôlable ?

"L’arrivée des clandestins à Mayotte se justifie de venir faire des enfants à Mayotte dans le seul dessein d’accéder à la nationalité française", détaille Mansour Kamardine. "Nous ne pouvons imaginer que Mayotte accepte d’être envahi au point qu’aujourd’hui, il y a plus d’étrangers à Mayotte dont une grosse partie en situation irrégulière qui viennent accoucher alors qu’il y a des hôpitaux qui fonctionnent dans les pays limitrophes dans le seul destin de voir leurs enfants accéder à la nationalité française. C’est ce détournement qu’il faut absolument empêcher."