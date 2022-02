Douglas, le chien qui aurait voté à la primaire LR fait le buzz sur Twitter

Douglas, la nouvelle star du net ? Depuis que les internautes ont appris via une enquêté de "Libération" qu'un chien prénommé Douglas aurait voté à la primaire LR, la toile s'enflamme. Et le toutou en question, qui a inspiré de nombreux mèmes, tous plus hilarants les un que les autres, a même son propre compte Twitter. "Bienvenue sur mon compte officiel. Je suis Douglas et je suis président du collectif 'Les chiens avec Pécresse'. Je suis fier d’avoir voté pour @vpecresse lors de la primaire de la droite et du centre", a tweeté Douglas pour annoncer son arrivée sur le réseau social.

Bienvenue sur mon compte officiel. Je suis Douglas et je suis président du collectif « Les chiens avec Pécresse ». Je suis fier d’avoir voté pour @vpecresse lors de la primaire de la droite et du centre. — Douglas (@DouglasPecresse) February 23, 2022

Douglas figure dans les fichiers du parti

Une petite blague faisant écho aux révélations de "Libé", qui a révélé les coulisses de l'élection de Valérie Pécresse à la primaire des Républicains, le 4 décembre dernier. "Adhérents fictifs, décédés ou ayant suivi des consignes, et même un chien : des pratiques qui remettent en question la sincérité du scrutin", ont détaillé nos confrères.

Sur la liste des adhérents ayant participé au scrutin, un certain Douglas a attiré l’attention des journalistes. Et pour cause, il s’agirait en réalité d’un chien, affirment les auteurs de l’enquête qui ont contacté son propriétaire qui serait "un adhérent de Provence-Alpes-Côte d’Azur pro-Éric Ciotti".

"Le nom de l’animal figure dans les fichiers du parti, avec les coordonnées de son maître. C’est d’ailleurs, assure-t-il, 'pour tester, pour voir si c’était faisable' que ce dernier a renseigné le nom de son animal", précise l’article. Twitter s'est donc tout naturellement enflammé et redoublé d'imagination avec des mèmes qui ont vraiment du chien...

Je serai demain l’invité d’@apollineWakeUp pour la matinale de BFMTV. Je répondrai aux accusations qui me visent et qui affirment que je ne serais pas un véritable adhérent. pic.twitter.com/6VoEAeCZ3x — Douglas (@DouglasPecresse) February 23, 2022

Les électeurs de #Pécresse ce soir devant #FaceABFM pour soutenir Douglas. pic.twitter.com/gfxpqEucTb — Wandrille de Guerpel (@wdeguerpel) February 23, 2022

Aux mauvaises langues qui disaient que je n’étais pas au meeting du Zénith... #LesChiensAvecPécressepic.twitter.com/uxLMwU5kLp — Douglas (@DouglasPecresse) February 23, 2022

Dans un communiqué, le parti LR a réagi au "Douglas Gate" en dénonçant une tentative de déstabilisation par "Libération".