Disparition de Lina : sept mois plus tard, un concert de soutien à la famille organisé ce samedi

Où est Lina ? Cela fera bientôt sept mois que l'adolescente de 15 ans a mystérieusement disparu dans le Bas-Rhin, le 23 septembre 2023. La jeune fille s’est volatilisée lors d’un trajet à pied entre son domicile de Plaine et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Depuis, l’enquête se poursuit sans relâche, mais toujours aucune trace d’elle. Ce samedi soir, la maman de Lina a décidé d’organiser un concert à Plaine, pour que l’on n’oublie pas sa fille.

Une manière de continuer à agir

Sept mois à lutter contre le désespoir. Alors le concert qu'elle organise ce samedi soir avec son association "Les Bonnes Étoiles de Lina" est une manière de continuer à agir. "Ça nous permet vraiment d'être dans une dynamique où on fait quelque chose pour Lina, pour passer un moment de soutien, de solidarité pour l'association, pour Lina", explique Fanny, la mère de la jeune fille disparue.

L'entrée au concert coûtera cinq euros, mais les participants peuvent donner plus pour aider l'association et la maman de Lina, pour payer les honoraires de son avocat par exemple. C'est le groupe alsacien de pop-rock et variétés "Why not" qui animera bénévolement la soirée.

"L'idée est venue de nous au départ. Comment on peut aider dans ces cas-là ? C'est en faisant ce qu'on fait de mieux : la musique. On a décidé de ne pas le faire sur une note triste, mais pour manifester notre présence et notre soutien pour cette famille. Et ça, je crois que c'est très important", confie Franck Krieger, guitariste et chanteur du groupe. Le concert est ouvert à tous à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Plaine.