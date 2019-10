Dimanche, encore de l'humidité, mais un temps doux sur l'Hexagone

Plusieurs régions seront encore sous les nuages et les averses dimanche, notamment le nord-ouest, mais le temps sera doux pour la saison sur tout l'Hexagone, indique le bulletin de Météo-France samedi après-midi. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire et jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, le temps sera très nuageux dès le matin. Un passage pluvieux balaiera la péninsule bretonne dans la matinée, puis les autres régions l'après-midi, accompagné de vent de sud assez fort près des côtes.

Du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la frontière belge, les nuages seront là aussi nombreux, avec quelques ondées en début de journée. Puis des averses localement orageuses se déclencheront à partir de l'après-midi, dans une ambiance très douce pour la saison. Sur le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central, le ciel restera couvert, ces entrées maritimes donneront des pluies faibles éparses en plaine, et des précipitations plus durables et modérées sur les contreforts et le relief cévenol.

Il fera doux pour la saison, mais gare au vent !

Sur l'est de la Corse, le ciel se chargera, et quelques ondées sont prévues l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil prédominera et il fera doux pour la saison. L'impression de beau temps sera toutefois contrariée par un vent de sud-est à sud, souvent soutenu : il soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h sur le Massif central et la Nouvelle-Aquitaine, mais les rafales atteindront 70 à 90 km/h sur les crêtes pyrénéennes.

Le matin, les températures iront de 11 à 18 degrés, 18 à 21 degrés sur le littoral aquitain. L'après-midi, il fera 16 à 21 degrés de la Bretagne et la Vendée jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. Les maximales atteindront 21 à 28 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 28 à 31 degrés dans le sud-ouest.