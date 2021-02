Deux morts dans un incendie à Paris : la faute à une cigarette mal éteinte ?

Deux personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées jeudi matin dans l'incendie d'un immeuble du 11e arrondissement de Paris, ont indiqué les pompiers. Le sinistre s'est déclaré vers 4h au 5e étage d'un immeuble qui en compte six boulevard Voltaire, a précisé un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Selon les informations recueillies par Europe 1, la cause du sinistre pourrait être une cigarette mal éteinte, selon les déclarations de l'occupante d'un appartement du 5e étage, d'où le feu est parti.

"Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles", écrit Gérald Darmanin

Le feu a provoqué la mort de deux personnes, et deux autres grièvement blessées ont été évacuées vers des hôpitaux. Les pompiers ont par ailleurs "sauvé 5 personnes" et aidé à l'évacuation d'une trentaine au total, a fait savoir la BSPP. 115 pompiers ont été dépêchés sur place, et le feu a été éteint en une heure, a-t-on appris. L'enquête sur l'origine de l'incendie, qui restait inconnue à ce stade, a été confiée à la police judiciaire.

Merci aux @PompiersParis mobilisés cette nuit pour maîtriser un incendie meurtrier dans le 11e arrondissement de Paris.

Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. https://t.co/SWMGfyP3TB — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 11, 2021

"Merci aux pompiers de Paris mobilisés cette nuit pour maîtriser un incendie meurtrier dans le 11e arrondissement de Paris. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles", a tweeté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.