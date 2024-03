Deux millions vendus par an, 60% des foyers équipés... Le barbecue, une passion française

Le printemps est là. Et avec lui, bientôt l'occasion de ressortir les barbecues, planchas ou braseros. En France, deux millions de barbecues sont vendus chaque année, selon l’institut d’études GFK, et plus de 60% des foyers français en sont équipés. Charbon, électrique, gaz, granulés, les choix et les innovations ne manquent pas tant l'appétit des consommateurs pour ce type d'appareils grandit. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue au salon Barbecue Expo, dont la troisième édition se tient jusqu'à ce dimanche soir, au Parc Floral de Vincennes.

Une vraie demande des consommateurs

Dans les allées du salon, les démonstrations s'enchaînent comme sur le stand Weber, l'un des leaders du secteur. Ce dernier élargit par ailleurs sa gamme comme l'explique Franck Frogé, le directeur de la marque en France. "En France, le marché de la plancha est un segment important, il y a une vraie demande des consommateurs. Ils vont acheter en tant que deuxième outil de cuisson, et bien souvent, on s'est aperçu que les gens qui achètent une plancha sont déjà propriétaires d'un barbecue à charbon", précise-t-il au micro d'Europe 1.

Les foyers s'équipent et de plus en plus d'entreprises arrivent sur un marché qui s'épanouit de manière très logique selon Clément Champault, co-fondateur du Salon. "C'est un domaine qui vient à la base plutôt des Etats-Unis mais en France, c'est absolument exceptionnel parce que les saveurs fumées sublimées par le savoir-faire français, je pense qu'il n'y a pas de meilleure "combo" on va dire pour que le barbecue puisse s'exprimer à merveille", se réjouit-il.

Braseros ou kamados japonais en forme d'œuf, il y en a pour tous les goûts. Des appareils polyvalents et connectés comme ceux de la gamme Ninja, grand groupe américain qui arrive en France. "Avec la possibilité de connecter votre téléphone pour pouvoir surveiller vos cuissons à distance, passer du temps avec vos invités sans avoir à surveiller en permanence qu'il se passe sur le grill", détaille Oi-Peng Fok, responsable produit du groupe. Et ne pas se rater puisque les Français sortent en moyenne leur barbecue 17 fois par an !