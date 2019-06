Deux gorilles du zoo de Beauval vont être réintroduites au Gabon

Pour la première fois en France, deux gorilles des plaines de l'Ouest, nées au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, vont être introduites dans leur milieu naturel, le parc national des plateaux Batéké au Gabon. Ces deux femelles, âgées de 9 et 12 ans, prennent l'avion lundi matin, avec cinq membres du zoo. Mais pour ces représentantes d'une espèce "en danger critique d'extinction", l'acclimatation à la vie sauvage va être progressive.

Deux gorilles bien différentes

Dans l'enclos, Kuimba plutôt petite et trapue, est très joueuse. Sa camarade Mayombé, grande et gracieuse est plus solitaire. Ces deux gorilles ont été choisies pour leur génétique mais aussi leur caractère. "Il y en a une qui est plutôt une 'warrior'", explique Delphine Le Roux cheffe animalière adjointe du parc, au micro d'Europe 1. "Elle n'a peur de rien, elle est combative, elle est très joyeuse. L'autre est une femelle plus posée, plus réfléchie, plus discrète. C'est bien parce que ça se compense."

© Claudia Bertram / Europe 1

Une réintroduction progressive

Au zoo, les deux gorilles ont été préparées, pendant plusieurs semaines, à leur nouvelle vie au Gabon. Par exemple, de nouveaux aliments, plus acides et plus amers, ont été introduits dans leur régime alimentaire. Et sur place, la transition se fera très progressivement.

"On ne lâche pas deux gorilles dans la forêt, comme ça", assure Rodolphe Delord, le directeur du zoo de Beauval. "Il faut leur apprendre à se débrouiller. Elles vont être introduites au départ sur une grande île où elles vont être nourries pendant à peu près six mois. Ensuite, un pont en rondins de bois sera établi pour qu'elles puissent rejoindre les gorilles déjà réintroduits mais qui vivent à l'état sauvage." Les deux femelles vivront alors en pleine nature, de façon complètement autonomes, mais toujours sous la surveillance de soigneurs locaux.