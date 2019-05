Des touristes surpris par un 1er-Mai sous tension : "C'est un peu extrême, ça a ruiné ma journée à Paris"

En venant à Paris, ils ne s'attendaient pas à devoir courir pour s'extirper d'un nuage de gaz lacrymogène. Le défilé du 1er-Mai, émaillé de tensions, a surpris certains touristes qui se trouvaient notamment du côté de la place d'Italie, mercredi.

John et Wendy, un couple d'Américains, reprennent leur souffle, les yeux rougis. "On a du mal à respirer. Surtout que l'on est âgés. On a 70 ans. J'avais entendu parler des 'gilets jaunes' donc nous savions que cela allait être différent par rapport à notre très beau 1er-Mai en France, il y a dix ans", confie Wendy à Europe 1, juste avant de devoir s'en aller à cause d'un mouvement de foule.

"Je suis choqué qu'ils utilisent des gaz lacrymogènes dans des endroits aussi touristiques"

Paul et Claire, Britanniques, se mettent à l'abri. Ils devaient visiter la Tour Eiffel mais c'est finalement la place d'Italie qu'ils observent avec sidération. "Je suis choqué qu'ils utilisent des gaz lacrymogènes dans des endroits aussi touristiques. C'est un peu extrême, ça a ruiné ma journée à Paris", lâche Paul.

Des rues bloquées par des cordons de policiers, une vingtaine de stations de métro fermées... Les touristes, perdus, défilent devant les plans du réseau, comme Angèle et sa famille. "C'est complètement nouveau pour nous", lâche-t-elle. Son mari poursuit : "Nous sommes Hollandais et le 1er-Mai, c'est aussi la journée du travail mais les magasins, les musées sont ouverts. Tout fonctionne normalement." Ils se rappelleront sans doute longtemps de leur 1er-Mai parisien... pour ne pas refaire la même erreur l'année prochaine.