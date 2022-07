Des riverains de l'aéroport Charles-de-Gaulle veulent une limitation du nombre de vols

Vers une limitation du nombre de vols à Roissy-Charles-de-Gaulle ? C'est en tout cas la demande formulée par des riverains du plus grand aéroport français, situé au Nord de Paris. Cette réclamation intervient juste après l'annonce d'une mesure semblable à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol aux Pays-Bas.

Le 24 juin, le gouvernement néerlandais a fixé à 440.000 le nombre maximum de vols par an à Schiphol, contre 500.000 avant la pandémie de Covid-19, voulant s'attaquer "en priorité à la pollution sonore", tout en reconnaissant "un message difficile pour le secteur de l'aviation". Les habitants de la région autour de Schiphol, une zone densément peuplée, se sont régulièrement plaints des nuisances sonores de l'aéroport, et exprimé des inquiétudes relatives aux effets de l'aviation sur leur santé, la nature et le climat.

Faire décroire les émissions de CO2

Une thématique qui trouve un écho autour de Roissy, dans le nord-est de l'Ile-de-France : des associations de défense de l'environnement et de riverains de l'équipement "se réjouissent de cette décision responsable, bénéfique pour les populations survolées de la région d'Amsterdam ainsi que pour le climat", indiquent-elles dans un communiqué. "Ce qui est possible à Amsterdam-Schiphol est aussi possible à Roissy-Charles-de-Gaulle !", assurent-elles.

L'aéroport français, selon elles, a "accueilli en 2019 environ 500.000 mouvements d'avions, l'équivalent de Schiphol. Nous demandons qu'une décision politique soit prise pour que le trafic y soit limité à 440.000 vols par an à court terme, puis que soit amorcée une diminution du nombre de mouvements afin de protéger la santé des Franciliens".

En outre, ont plaidé les associations, cette limitation constituerait "également une des mesures vraiment efficaces et incontournables pour permettre au secteur aérien de faire décroître ses émissions de CO2 afin de respecter la courbe de réduction des émissions fixée dans le cadre de la Stratégie nationale bas carbone de la France". Parmi les signataires du communiqué figurent l'Association de défense contre les nuisances aériennes (Advocnar), et les branches locales de France Nature Environnement et Greenpeace.

Des limitations de créneaux à Orly

Si Orly, au sud de Paris, est soumis à une limitation des créneaux aéroportuaires (250.000 mouvements par an), ce n'est pas le cas de Roissy. Dans son rapport annuel début juin, l'Autorité indépendante chargée de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) avait constaté un meilleur respect des règles environnementales (bruit et pollution atmosphérique) par les grandes compagnies aériennes en 2021.

Mais concernant Roissy, elle avait aussi appelé à une "très grande vigilance" vis-à-vis de la remontée prévisible du trafic, en particulier nocturne, après la crise sanitaire du Covid.