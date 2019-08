Des ONG environnementales renoncent à assister au G7, dénonçant l'attitude de l'Élysée

Des ONG réunies au sein de Réseau action climat (RAC) ont annoncé jeudi qu'elles boycotteraient le G7 à Biarritz, dénonçant la décision de l'Élysée de "limiter le nombre d'accréditations des ONG" et de "les garder à l'écart du sommet". Le G7, qui réunit l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume Unis, se tiendra à Biarritz du 24 au 26 août.

"Au vu des conditions de participation de la société civile qui nous sont imposées par l'Élysée, le Réseau action climat a décidé de ne pas participer au G7 ce week-end", a expliqué Lucile Dufour, du RAC, lors d'une conférence de presse à Paris.

"Cette décision est une atteinte à la liberté d'expression"

Le RAC fédère 32 associations nationales et locales, dont Alternatiba, France nature environnement, Greenpeace, la Ligue pour la protection des oiseaux, Oxfam France, le Secours catholique, WWF.

"Non seulement, l'Élysée a maintenu à un niveau historiquement bas les accréditations pour la société civile mais les ONG n'auront accès ni au sommet, ni au centre de presse alors que c'est la pratique depuis plus de dix ans", a poursuivi Lucile Dufour. "Cette décision est une atteinte à la liberté d'expression de la société civile que nous refusons pour ce sommet et pour les suivants."