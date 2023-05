Des jets tractés sans un bruit : l'aéroport du Bourget s'électrifie et réduit ses émissions de CO2

L'aviation décarbonée est en marche. Pour la première fois, toutes les opérations de prise en charge d'un avion au sol ont été effectuées par des appareils électrifiés sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Un petit pas dans la décarbonation du secteur aérien, qui passera par les biocarburants mais aussi par tout ce qui est effectué dans un aéroport, au sol.

Réduction drastique des émissions de CO2

Désormais, sur le tarmac, il faut s'habituer à voir des Falcon et autres petits avions de tourisme, être tractés par du matériel qui semble classique, avec une seule une différence : ces engins ne font aucun bruit. "On propose des produits électriques qui vont d'un petit tracteur de positionnement, à un tapis de bagages, ou encore, un tracteur de repoussage pour des modules un peu plus importants", explique au micro d'Europe 1 Yves Crespel, porte-parole de TLD, le fabricant de ces équipements.

"On sait que sur la durée de vie d'un matériel comme celui-ci, on va réduire les émissions de CO2 entre 60 et 70%" par rapport à du matériel classique, poursuit-il. Et les commandes affluent : la part de matériel électrique a doublé en 5 ans pour le groupe français qui arrêtera le thermique fin 2024... Une première évolution plus simple à mettre en place avec l'aviation d'affaires selon Edward Arkwright, le directeur général du groupe ADP.

Les aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle bientôt équipés

"Notre objectif pour l'aéroport du Bourget, c'est d'avoir 100% de l'aéroport qui soit équipé en 2025. D'autant que les solutions expérimentées au Bourget serviront ensuite à Orly et à Charles-de-Gaulle", explique-t-il.

L'électrification des véhicules au sol permet de réduire les émissions de CO2 de 8% au Bourget. Un chiffre qui sera doublé dès septembre, avec le roulage complet des avions sur le tarmac, grâce à des véhicules électriques.