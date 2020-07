Des étangs, un lac et du vin : nos bons plans pour visiter les environs de Lyon

"Heureux les Lyonnais. Ils sont heureux en patrimoine, heureux en gastronomie, heureux en culture, heureux en monuments… Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont accès, à moins d’une heure de chez eux, à de véritables trésors", vante notre chroniqueur Jean-Bernard Carillet, auteur pour le Lonely Planet, dans l'émission "Et si on partait", sur Europe 1. Mais par où commencer la visite, quand tant de choses sont à voir ? Jean-Bernard Carillet nous propose une petite visite sur mesure dans les environs de la capitale des Gaules.

Des grenouilles, des carpes et des oiseaux dans les étangs de la Dombes

"Les Lyonnais peuvent s’évader dans une région où on aime la cuisse : La Dombes ! Région réputée pour ses cuisses de grenouille, évidemment. Une magnifique région, peu connue, située entre Lyon et Bourg-en-Bresse. On y compte un millier d’étangs aux eaux dormantes. Ces étangs ont été créés à partir du Moyen-Âge pour l’élevage des poissons. On y pêche la carpe et pendant longtemps, on y trouvait des grenouilles, que l’on cuisinait. Aujourd’hui, les grenouilles, il n’y en a pas suffisamment. Elles sont importées vivantes de Turquie, et sont dépouillées et préparées sur place. Mais les cuisses de grenouille restent une spécialité culinaire locale, avec pas mal de restaurants spécialisés.

Bon, j’ai goûté, en persillade, voire une tarte à la cuisse de grenouille et je ne suis pas un grand fan. Je préfère la carpe ! Rien de tel qu’une goujonette de carpes…

Et qui dit étangs dit aussi oiseaux. Ces étangs forment un habitat idéal pour plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux, qui viennent se reproduire et nicher, notamment des hérons, des aigrettes ou des sarcelles… Si vous êtes en famille, je conseille la visite du parc ornithologique à Villars-les-Dombes, ça s’appelle le Parc aux Oiseaux, c’est tout simplement incontournable.

Dans cette Dombes toute plate, on peut aussi faire des balades à vélo. Il y a plusieurs circuits aménagés, de quoi faire une balade romantique à deux roues, en vous arrêtant au bord d’un étang pour une pause pique-nique.

Entre Lyon et la Dombes, un superbe village médiéval

Direction ensuite le village de Pérouges : une superbe petite cité médiévale à seulement 30 km de Lyon. Cela fait partie du cercle très fermé des "Plus Beaux Villages de France". Une fois qu’on entre dans ce bourg, on comprend vite pourquoi : on est propulsé dans une autre époque, c’est vraiment magnifique ! On y trouve une architecture qui nous rappelle le Moyen-Âge, la plupart des maisons datent du XVe et XVe siècles. N’y allez pas en hauts talons, car toutes les rues sont en galets ! Sur place, on peut déguster une galette au sucre, la spécialité.

Une route des vins dans le Beaujolais

Il y a une autre escapade au départ de Lyon, à ne pas manquer. On se dirige cette fois vers le Nord-ouest, direction le Beaujolais, point de départ de Villefranche-sur-Saône, à 35 km de Lyon. On peut suivre la route des Crus du Beaujolais : un magnifique parcours œnologique, ponctué de dégustations – avec modération bien sûr – dans les chais et les caveaux des villages. Vous en saurez plus sur les appellations locales : Brouilly, Chiroubles, Villié-Morgon, Fleurie, Moulin à Vent, Saint-Amour…

Et côté nature ?

J’ai trouvé un super site, le Lac des Sapins : un paradis de la nature, un vaste plan d’eau aménagé au milieu des sapins, dans un secteur reculé du Beaujolais. Il y a tous les avantages d’une piscine – des maîtres-nageurs, des équipements – mais en plein air, dans un cadre naturel. Point caractéristique : c’est une baignade biologique où l’eau est pure. Le système d’épuration et de filtration est naturel, il n'y a pas de produits chimiques : l’eau est filtrée par les plantes, les algues et les roches. Côté équipements : des zones de baignade, des plages gazonnées, des jets massants… Et de la location de kayak, de paddle etc."