Des astuces pour lutter contre la somnolence au volant

Sur la route, gare à la somnolence pour ne pas s'endormir au volant. Pour l'éviter, l'une des choses à faire est de penser à préparer une playlist avec ses titres préférés. C'est ce que conseille l'association Assurance prévention. À chacun sa technique pour rester éveillé.

Musiques rythmées

Valises dans le coffre, ceinture bouclée. Renaud s'apprête à parcourir 500 kilomètres entre Strasbourg et Lyon. Et c'est parti, avec du métal dans les oreilles. "Il y a des morceaux très lents, très doux. Donc là, ce n'est pas ce que je vais mettre. Je mets plutôt des morceaux un peu rythmés", explique le conducteur.

De quoi garder les oreilles et les yeux bien ouverts. Comme un Français sur deux, Alexandre a aussi glissé des podcasts dans sa playlist. "Mais ça, ce n'est pas l'idéal. Si on est fatigué, ça coupe un peu notre attention sur la route. Donc quand je suis vraiment fatigué, je mets de l'électro. Avec ça, impossible de s'endormir", sourit le jeune homme.

Faire des pauses régulières

Le plus important est de choisir une musique qu'on aime et qu'on connaît. Ce qu'a bien compris le directeur des programmes chez Radio Vinci Autoroutes, Gilles Ravard Hinault. "On va cibler des choses qui sont assez évidentes dès les premières mesures et qui font chanter. Quand on entend la musique qu'on aime, c'est encore mieux pour rester éveillé parce que ça nous touche directement. C'est comme quand on regarde la télé, on s'endort devant un programme qui ne nous plaît pas."

Même si le meilleur moyen de lutter contre la somnolence au volant reste bien sûr de faire régulièrement des pauses.