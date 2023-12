Dernière ligne droite avant Noël : il n’est pas trop tard pour acheter vos cadeaux !

Chaque année, Noël tombe à la même date. Mais pas question d'anticiper pour Olivier et son mari. Ils s'extirpent tout sourire de l'entrée bondée. "On flâne. La foule ne nous fait pas peur. Puis c'est une tradition juste avant le jour-J", détaille Olivier.

Des retardataires optimistes

La tradition de Maxime, c'est six cadeaux, top chrono. Il se donne une heure pour piocher dans les rayons. "Je vois ce qui me fait penser à la personne. Par exemple, ma mère a acheté un sapin. Sauf qui ne sent pas le sapin. Donc, je vais acheter une bougie parfumée qui va. Il y a des cadeaux originaux aussi comme dans des boîtes, par exemple à pizza ou à burgers, des kits de pyjamas, caleçons et tee-shirts pour homme. C'est original", explique-t-il, de façon très pragmatique.

Original, comme Marie qui sort les mains vides. Elle n'a pas acheté le moindre cadeau. Pour elle, c'est encore trop tôt. Elle ira dans une seule boutique le 24, juste avant le réveillon. "Je fais des cadeaux thématiques tous les ans. Cette année, ce sont les livres. L'année dernière, c'étaient des pyjamas spécifiques. L'année d'avant, on était sur les parfums. Quelquefois, il y a un peu moins de monde aussi", raconte Marie. Une boutique illuminée, l'endroit idéal, selon elle, pour compter les heures avant la fête.