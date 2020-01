Jean-Paul Gaultier : "Sa carrière de couturier est loin d'être terminée", assure Mademoiselle Agnès

INTERVIEW

Elle sera bien évidemment présente ce mercredi soir au théâtre du Châtelet, à Paris, pour le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier. Malgré "un page qui se tourne" et "une émotion", Mademoiselle Agnès, spécialiste de la mode, ne semble pas triste à l'idée d'assister au dernier grand show de "l'enfant terrible de la mode", après 50 ans de carrière.

"Un visionnaire"

Invitée du "Grand journal du soir" d'Europe 1 à quelques heures de cette dernière danse, elle retient surtout de la carrière de Jean-Paul Gaultier "un visionnaire" qui a fait sien des thèmes comme le "body positivisme" et la diversité, qui se traduisent aujourd’hui par des combats [de société].

Original dans ses coupes, Jean-Paul Gaultier l'est aussi dans le choix de ses modèles. En effet, dès les années 1980, il passe même une petite annonce dans Libération : "Créateur non conforme cherche mannequins atypiques…" Il a été le premier à faire défiler des personnes de tous les poids, de toutes les origines, des mannequins tatoués et des drag-queens.

Quant à savoir à quoi va s'adonner le couturier après son dernier défilé, Madame Agnès n'a pas d'informations, mais ne s'inquiète pas du tout pour lui. "Son dernier spectacle [le Fashion Freak Show, ndlr] a cartonné, et puis il a toujours aimé faire des costumes d'opéra, de théâtre...", rappelle-t-elle avant de s’avancer : "A mon avis, sa carrière de couturier est loin d'être terminée."