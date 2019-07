Départ en vacances : vendredi rouge en Île-de-France, samedi orange partout

La circulation sera difficile ce week-end en raison de la poursuite des départs en vacances : la journée de vendredi est classée rouge en Île-de-France et orange au niveau national par Bison Fûté alors que samedi est classé orange dans les sens des départs et retours sur tout l'Hexagone.

La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud et des côtes. La journée de vendredi est classée nationalement orange dans le sens des départs - rouge en Île-de-France - mais verte dans le sens des retours. Il est conseillé de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 7h et d'éviter de regagner les grandes métropoles.

Samedi, il est conseillé de partir avant 9h

La journée de samedi est classée orange au niveau national, aussi bien dans le sens des départs que des retours. Les départs seront concentrés de la matinée au milieu d'après-midi. Bison Fûté conseille de quitter les grandes métropoles avant 9h.

La journée de dimanche est classée verte au niveau national hormis en régions Bourgogne-Franche Comté et Auvergne-Rhône-Alpes classées orange. Il est recommandé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 18h. Les 7e, 8e et 9e étapes du Tour de France risquent également de provoquer des difficultés de circulation autour du tracé des étapes, principalement situées à l'est du pays.