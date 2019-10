Déminage d'une bombe à Boulogne-sur-Mer : 25.000 habitants confinés

Opération exceptionnelle ce dimanche à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Près de 25.000 personnes ont été confinées chez elles, le temps de la neutralisation d'une bombe américaine de 250 kg de la Seconde guerre mondiale.

Le groupe des plongeurs-démineurs de Cherbourg intervient pour neutraliser l'engin ramené à quai par un pêcheur, à la fin de la semaine dernière. Stockée dans un lieu tenu secret sur le port de Boulogne-sur-Mer, la munition doit être neutralisée dimanche après-midi lors d'une opération "lourde et pas du tout ordinaire", selon les mots du préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry.

Pour les commerces, c'est une journée morte. Les habitants ont interdiction de sortir de chez eux. Et des navettes transportant quelques habitants sont mises en place pour évacuer la zone.

Entre 350 et 400 militaires, policiers, gendarmes, et sapeurs-pompiers sont mobilisés pour cette intervention qui limitera le trafic routier, maritime, aérien et ferroviaire durant la durée de l'intervention, prévue jusque 18h45.